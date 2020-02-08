"صحة الغربية": الشاب المحتجز بحميات طنطا مشتبه إصابته بمتلازمة الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أن الشخص المحتجز بمستشفي حميات طنطا، يشتبه في إصابته بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتي تحدث نتيجة لمخالطة الجمال العربية.
وأشار إلى أن المريض يدعي "م. ع"، 38 سنة، عاد مؤخرًا من المملكة العربية السعودية، وأصيب باعرأض المرض، مؤكدًا أن الحالة مشتبه في إصابتها بالمرض ولم تثبت إيجابية الإصابة من عدمه حتي الآن، وتم إرسال عينات من المريض لمعامل وزارة الصحة لفحصها.
وأشار إلى أن المريض تم وضعه في غرفة العزل ووضعه تحت الملاحظة وإعطائه المضادات الحيوية لحين تماثله الشفاء.
وتشمل أعراض الحالة النمطية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحمى والسعال أو ضيق التنفس، كما يُعد الالتهاب الرئوي شائعاً، ومع ذلك فقد أفيد بأن بعض الأشخاص المصابين بالعدوى عديمو الأعراض، وبُلّغ أيضاً عن الإصابة بأعراض مَعدِية معوية تشمل الإسهال.
وتشمل الحالات الوخيمة الفشل التنفسي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي والدعم في وحدة للعناية المركزة.
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