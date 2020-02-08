"صحة الغربية": الشاب المحتجز بحميات طنطا مشتبه إصابته بمتلازمة الشرق الأوسط

وأشار إلى أن المريض يدعي "م. ع"، 38 سنة، عاد مؤخرًا من المملكة العربية السعودية، وأصيب باعرأض المرض، مؤكدًا أن الحالة مشتبه في إصابتها بالمرض ولم تثبت إيجابية الإصابة من عدمه حتي الآن، وتم إرسال عينات من المريض لمعامل وزارة الصحة لفحصها.

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وأشار إلى أن المريض تم وضعه في غرفة العزل ووضعه تحت الملاحظة وإعطائه المضادات الحيوية لحين تماثله الشفاء.