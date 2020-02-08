وزيرة التعاون الدولى: المرحلة القادمة ستشهد مزيد من التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) حفل عشائها الأول تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين ومسئولي الأمم المتحدة ورجال الاعمال وقادة المجتمع المدني و الاعلام والصحافة لعرض إنجازات المؤسسة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى، خلال كلمتها بالحفل " سعيدة بتواجدى خلال هذا الحفل ونحتفل اليوم بإنجاز مؤسسة النداء ووضعهم نصب أعينهم مجالات التنمية".

ولفتت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى".

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وتضمنت فعاليات الحفل عرض موسيقي لعازفة القيثارة ياسمين الحربي،و فقرة تحطيب لمركز مدحت فوزي لفنون العصا التابع لفرقة الورشة المسرحية.

وكانت وزيرة التعاون الدولى قد إلتقت صباح اليوم السبت بالدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، بحضور الدكتور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة.

‎وبحث الاجتماع، الترتيبات لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية، والمقرر عقدها في القاهرة خلال النصف الأول من 2020، برئاسة وزيرة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، والتى تعد متابعة للجنة العليا المصرية الأردنية التى ستعقد فى الأردن خلال النصف الثانى من عام 2020 برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

‎وناقش الجانبان، الترتيب لزيارة وفد من كل من وزارة التعاون الدولى فى مصر ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إلى العراق، من أجل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وذلك تنفيذا لم تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التى عقدت العام الماضى في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم.