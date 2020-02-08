​"إحنا مش بنعزل".. وزيرة التخطيط تعلق على انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن العنصر البشري أحد أهم عناصر التطوير، مضيفة أنه يجب تعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية، من خلال الاستثمار الجيد في العنصر البشري.

وأشارت وزيرة التخطيط، على هامش فعاليات ورشة عمل حزب "مستقبل وطن" اليوم السبت، إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 28 ألف عامل، من خلال شراكات مع أفضل مؤسسات التدريب سواء المحلية أو العالمية، مضيفة أنه فيما يخص مراكز الشباب، فهناك دعم إضافي سيقدم لها هذا العام.

وأشارت السعيد، إلى أنه تم الانتهاء من 70% من ميكنة مراكز الخدمات الحكومية، وفيما يخص الشمول المالي قالت الوزيرة إنه سيتم تعميم الدفع النقدي تدريجيًا، وكل زيادة 1% في الشمول المالي، تحقق زيادة في الناتج القومي بمعدل 2.1%.

ولفتت السعيد، إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون انتقالًا جغرافيًا بل سيكون انتقالًا بفكر مختلف، متابعة: "إحنا مش بنعزل".