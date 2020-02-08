برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول يوم مدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة للرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 15

مطروح 09 15

السلوم 07 15

سيوة 05 16

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 09 17

العريش 09 15

رفح 10 15

رأس سدر 12 18

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نخل 07 15

نويبع 12 18

طابا 09 16

كاترين 01- 10

الطور 11 19

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 11 21

مرسى علم 12 20

الفيوم 09 17

بني سويف 09 17

المنيا 07 17

أسيوط 06 17

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 09 19

أسوان 10 20

أبو سمبل 11 19

الوادي الجديد 06 19

شلاتين 15 21

أبو رماد 15 22

حلايب 18 20

رأس حدربة 17 21