وزيرة التخطيط: "إحنا بلد غني".. وبدأنا في حصر الأصول غير المستغلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها تحديات على طريق التنمية، مضيفة أنه بحسب أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، توجد 3 تحديات تواجه التنمية في أغلب دول العالم.

وأوضحت الوزيرة، خلال ورشة عمل نظمها حزب "مستقبل وطنط، أن من ضمن التحديات، تحدي تمويل التنمية، وهو ما يحدث إما عن طريق القروض أو الاستثمارات الخارجية، مضيفة أن نسبة التنمية التي تأتي من مجال الاستثمار ارتفعت في مصر من 16% إلى 18%.

وأضافت الوزيرة، أن مصر لديها خطة لـ3 سنوات مقبلة، تستهدف وصول معدل الاستثمارات إلى 20%.

وتابعت أن أحد المعدلات لخلق التنمية هي الصناديق السيادية، مشيرة إلى أن الدول النفطية بدأت بإنشاء هذه الصناديق تلتها دول أخرى مثل سنغافورة.

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وقالت: "بدأنا في حصر الأصول، إحنا بلد غني جدًا بمواردها ودخلنا مع مستثمرين محليين وشراكات للحصول على حصة من هذه الأصول، لتعظيم العائد وهذا هو الهدف الرئيسي من الصندوق"، موضحة أن للصندوق مجلس إدارة من المتخصصين برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وكشفت الوزيرة، عن أن الصندوق السيادي المصري انضم للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، والذي يشترط الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، وأكدت أنه يوجد شهية كبرى لعقد شراكات مع الصندوق من صناديق استثمار محلية ودولية.

وتابعت: "لدينا منظومة أداء منظومة مميكنة لدعم أداء الحكومة، ومتابعتها بشكل شهري بمستهدفات بينية وكيفية وذلك بعد توثيق لكل خطوة".

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب عماد سعد حمودة المستشار أكمل الله فاروق، الأمناء العاميين المساعدين، والنائبة رشا رمضان، أمينة المرأة.

وتناول اللقاء خلال ورشة العمل الحوارية التي أدارها، النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور سمير صبري، أمين شؤون الصناعة والتجارة بالحزب، والمستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بالحزب، الاستماع لرؤية وزيرة التخطيط، حول "الرؤية المستدامة في مصر".