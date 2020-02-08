أخبار مصر | المستثمرون يعرضون مشكلات السياحة على خالد العناني بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستثمرون يعرضون مشكلات السياحة على خالد العناني بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المستثمرون السياحيين في الأقصر بأن يشمل قرار تخفيض نسبة الـ ٥٠ % من أسعار الأقصر باص وتذاكر الأجانب الكاملة لزيارة المتاحف والمناطق الأثرية على شهر يونيو أيضا، بجانب شهري يوليه وأغسطس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت، بحضور وزير السياحة والآثار، ومحافظ الأقصر مع أكثر من ١٠٠ من مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر.

وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أنه سيتم دراسة إمكانية تنفيذ هذا المقترح، لافتًا إلى قيام وزير الطيران أيضا بتخفيض أسعار الطيران إلى هذه المحافظات.

Advertisements

وأوضح العناني أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين المحافظة ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

وخلال الاجتماع، قال العناني إن الوزارة تعمل على إضاءة البر الغربي بمحافظة الأقصر وفقًا لأفضل سبل الإضاءة والتأمين.

وأشار إلى قرب الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير طريق الكباش، مؤكدًا علي أن الآثار المصرية لها عشاق كثيرون لذا يتم التوسع في إقامة المعارض الخارجية، لافتًا إلى أن معرض توت عنخ آمون بباريس حطم الأرقام القياسية لزيارة المعارض الثقافية في فرنسا جاذبًا 1,423,170 زائر ، والآن المعرض في العاصمة البريطانية لندن.