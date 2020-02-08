أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: ربط الأقصر وشرم الشيخ بخط طيران مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: ربط الأقصر وشرم الشيخ بخط طيران مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تم الاتفاق على ربط الأقصر بشرم الشيخ بخط طيران مباشر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم السبت، ومحافظ الأقصر مع أكثر من ١٠٠ من مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر.

وأوضح الوزير، أنه يتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ هذا الأسبوع.

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وأشار إلى أنه تم أيضا اتخاذ بعض الإجراءات التي تعمل على تنشيط السياحة الثقافية منها تخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار الأقصر باص وتذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال شهري يوليو وأغسطس؛ لتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد في هذا الوقت من العام حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

كما يتم فتح منفذ بيع فرعي للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحية.

وتابع: إضافة إلى عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية.

وسيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات، هذا بالإضافة إلي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية في الأقصر وتنفيذ مشروع الهوية البصرية في معابد الأقصر والكرنك.