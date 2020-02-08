أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يستعرض قرارات الدولة لدعم المنظومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يستعرض قرارات الدولة لدعم المنظومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار القرارات التي تم اتخاذها منذ دمج الوزارتين؛ لدعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت، بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر مع أكثر من ١٠٠ من مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر.

Advertisements

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء لجنة وزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة 7 وزراء معنيين وممثلى كافة جهات الدولة؛ لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة.

كما تم اتخاذ قرارات أخرى مثل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع بحوالي أكثر من ٥٠ مليار جنيه، وإرجاء الحجز الإداري على كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.

والعمل على استصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية كل جهات الدولة؛ لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها على المستثمرين.