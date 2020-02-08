أخبار مصر | لقاء وزاري موسع مع مستثمري السياحة في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء وزاري موسع مع مستثمري السياحة في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لقاءً موسعًا مع أكثر من ١٠٠ من مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك؛ لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة السياحة بها، وسبل التغلب عليها، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.

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شهد اللقاء الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الفنادق.

وخلال اللقاء الذي استمر قرابة الأربعة ساعات، استعرض وزير السياحة والآثار القرارات التي تم اتخاذها خلال الست أسابيع الماضية من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي.

وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.