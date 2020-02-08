أخبار مصر | "حصاد أسبوع".. القاهرة تسترد أراضي الدولة المغتصبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حصاد أسبوع".. القاهرة تسترد أراضي الدولة المغتصبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفذت محافظة القاهرة والمتمثلة في أجهزتها التنفيذية لجميع أحيائها، ومناطقها الجنوبية والشرقية والغربية والشمالية، العديد من قرارات الإزالة في أسبوع واحد فقط منذ توجيهات رئيس الجمهورية، بهدف استعادة أملاك الدولة مرة أخرى تحت عنوان "حق الشعب".
وشملت الموجة الخامسة عشر العديد من الأحياء ومنها:-
حي التبين
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي التبين، عدد 12 قرار إزالة لحالات تعدي على أملات الدولة، من أراض زراعية ومحال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.
حي حلوان والمعصرة
نفذت الأجهزة التنفيذية لحي المعصرة قراران إزالة متعديان على حرم الطريق أمام أبراج الدواجن بكورنيش النيل، كما نفذ حي حلوان قرار إزالة رقم 4523 لسنة 2019، بإزالة تعديات بشارع 17 بلوك 27 من المشروع الأمريكي.
حي المعادي
تمكنت قوات إنفاذ القانون بحى المعادى بالتعاون مع الادارة العامة لاملاك محافظة القاهرة والشئون القانونية والايرادات وشرطة المرافق وقسم المعادى، من اخلاء وسحب 3 مشاتل ومرسى تنفيذًا لقرار محافظ القاهرة بضرورة استعادة املاك الدولة والحفاظ على المال العام وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
المنقطة الجنوبية والشرقية
منذ بدء الموجة الخامسة عشر لاسترداد أراضي الدولة، احتلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة المركز الأول في أعمال الإزالة بـ63.6 ألف م2، بعد تنفيذ 14 حالة إزالة.
وجاءت المنطقة الشرقية بالمرتبة الثانية، بعد استرداد 38 ألف م2، من تنفيذ 12 حالة إزالة.
حي الزاوية الحمراء
قام اللواء هشام عصمت عبدالمجيد رئيس حي الزاوية الحمراء، بالتنسيق والتعاون مع مدير أمن قطاع شمال القاهرة ومأمور قسم الزاوية، بتنفيذ العديد من قرارات الإزالة بحارة بكر منطقة الأميرية.
كما استردت الأجهزة التنفيذية، قطعة أرض مملوكة للدولة بجوار سنترال الزاوية، بالإضافة إلى إزالة مبنى مخالف "دور إضافي" بمدخل مساكل الضباط.
حي المقطم
استعاد اللواء مدحب عبداللطيف رئيس حي المقطم، قطعة أرض مملكوكة للدولة مساحتها 70م مربع بالقطعة رقم 6 بالحي السادس.
حي المطرية
قام صادق عبد المقصود بحملة لازالة التعديات على املاك الدولة بمنطقة اثار الفحامات، بالتعاون مع قسم شرطة المطرية وشرطة مرافق الحى والادارات المعنية بالحى، حيث شملت الإزلات قطع أرض فضاء مساحتها 80م مربع، وقطعة أرض أخرى مباني بدون تراخيص.