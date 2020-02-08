أخبار مصر | "حصاد أسبوع".. القاهرة تسترد أراضي الدولة المغتصبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حصاد أسبوع".. القاهرة تسترد أراضي الدولة المغتصبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة الموجة الخامسة عشر لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة، والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاكها، وبناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نفذت العاصمة العديد من قرارات الإزالة بمعظم أحيائها.

نفذت محافظة القاهرة والمتمثلة في أجهزتها التنفيذية لجميع أحيائها، ومناطقها الجنوبية والشرقية والغربية والشمالية، العديد من قرارات الإزالة في أسبوع واحد فقط منذ توجيهات رئيس الجمهورية، بهدف استعادة أملاك الدولة مرة أخرى تحت عنوان "حق الشعب".

وشملت الموجة الخامسة عشر العديد من الأحياء ومنها:-

حي التبين

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي التبين، عدد 12 قرار إزالة لحالات تعدي على أملات الدولة، من أراض زراعية ومحال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.

حي حلوان والمعصرة



نفذت الأجهزة التنفيذية لحي المعصرة قراران إزالة متعديان على حرم الطريق أمام أبراج الدواجن بكورنيش النيل، كما نفذ حي حلوان قرار إزالة رقم 4523 لسنة 2019، بإزالة تعديات بشارع 17 بلوك 27 من المشروع الأمريكي.

حي المعادي

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