شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تحذر من مشاهدة مسلسلي «قيامة أرطغرل» و«وادي الذئاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المؤشر العالمى للفتوى «GFI» التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من مشاهدة مسلسلى «وادى الذئاب» و«قيامة أرطغرل»، مؤكدا أن «الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيًّا أو دينيًّا أو حتى عبر القوة الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية».

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أضاف المؤشر أن «الرئيس التركى وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الدينى بصفة عامة والإفتائى على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مصدِّرين للشعوب والأمم أنهم حملة لواء الخلافة، والمسئولون عن نصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد والظلم، والساعون لتطبيق الشريعة الإسلامية، ويخفون عن الناس بأن محركهم الأساسى في هذه الحملات الاستعمارية ما يجنيه أردوغان من مكاسب مادية وسياسية».

وأكد مؤشر الإفتاء أن «الرئيس التركى يستخدم كافة أسلحته وكذلك قواه الناعمة لتحقيق الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ومن أهمها توظيف الخطاب الدينى والفتاوى بنسبة 40% سواء داخليًّا أو خارجيًّا، ولفت المؤشر إلى سعى أردوغان للهيمنة وترسيخ حكمه الديكتاتورى عبر فتاوى الداخل التركى بنسبة 30%، أما في الخارج، وبنسبة 70% فإنه يجنّد بعض مفتيى جماعات الإسلام السياسى مثل تنظيم الإخوان الإرهابى ومليشيات التطرف في أكثر من دولة».

من جهة أخرى، أشار المؤشر العالمى للفتوى إلى «قوى ناعمة أخرى يستخدمها أردوغان في الخطاب الدينى لكن في أوروبا، لا سيما ألمانيا، وهى قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، والتى يصل عددها إلى 15 جمعية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامى تركى».