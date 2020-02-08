شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: التحول الرقمي لم يعد رفاهية بل واجب عصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العالم المعاصر يعيش فترة محورية مهمة من التطور التكنولوجي تخلق علاقات ومتطلبات جديدة بين المواطن وحكومته المحلية.

وأكد «عبدالعال»، خلال مشاركته في ورشة عمل منظمة المدن المنعقدة بأبوظبي، السبت، تقديم الخدمات العامة بشكل تكنولوجي رقمي من باب الرفاهية، لكنه أصبح واجبًا.

وأضاف المحافظ أن العاصمة التي يقطنها نحو 10 ملايين مواطن تعاملت مع التطورات التكنولوجية بإيجابية، حيث قامت بإنشاء المراكز التكنولوجية في الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين بطريقة تساعد على سرعة الأداء وتقليل التعامل المباشر في مكان الخدمة، بالإضافة إلى الحد من المخالفات والتجاوزات وإهدار الوقت.

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وأكد أن القاهرة كانت سباقة بين كل محافظات الجمهورية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين في عملية دفع رسوم الخدمات وخاصةً تلك الشرائح من المواطنين التي لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية؛ سعيًا لدمج كل المعاملات المالية في هذه المنظومة بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشباب هم الشريحة الأكبر في ديموغرافية محافظة القاهرة بما يحقق سرعة الانتقال إلى الأساليب الحديثة، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الموظفين القائمين على تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحات المتخصصة على شبكات الإنترنت والتفاعل مع شكاوى المواطنين وتعليقاتهم والحرص على نشر الردود والمتابعة بشكل يومي وتعزيز التفاعل مع عدد أكبر من المواطنين لتأسيس نمط أكثر إيجابية في التفاعل بين المحافظة والمواطنين.

وتستضيف أبوظبى الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي Habitat Un في الفترة من 8 إلى 13 فبراير الجاري، وهو أحد أكثر الفعاليات المعنية بالتحديات الحضرية شمولًا، وهذا يجعله – إلى جانب المشاركة الكبيرة – من مؤتمرات الأمم المتحدة الفريدة من نوعها.

ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن التوسع الحضري المستدام بين الأطراف المعنية والجهات المختلفة، وتحسين المعرفة العامة بشأن التطور الحضري المستدام من خلال نقاشات شاملة مفتوحة وتبادل الدروس المستفادة لأفضل الممارسات والسياسات الجديدة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المدن لتعزيز التوسع الحضري المستدام.