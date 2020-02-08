شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: السيسي صوت أفريقيا المسموع في كل الفعاليات والمحافل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في جميع الملفات، وأسهمت مصر بفاعلية في تعزيز السلام والانفتاح والاندماج الأفريقى مع الاقتصاد العالمى وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية والقوى الكبرى على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صوت أفريقيا المسموع والواعى في كل المؤتمرات والقمم والفعاليات والمحافل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر التأسيسي لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة الذي تنظمه النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور مكثف للسفراء الأفارقة ورؤساء وأعضاء النقابات والاتحادات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والروابط الزراعية الأفريقية، وممثلى القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع المدنى.

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وأشار وزير الزراعة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها النقابة العامة للمهن الزراعية في مصر لتأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ليكون ملتقى ومنصة لتبادل الآراء ووجهات النظر، بما يساهم في تعظيم دورهم بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة لشعوب القارة الأفريقية ورفع كفاءتهم، وتحقيق التكامل فيما بينهم لخدمة القطاع الزراعى الأفريقى والعاملين به.

وأكد «القصير» أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بتقديم كل الدعم لهذا المؤتمر في إطار تدعيم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تُثمّن مبادرة إنشاء اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والقائمين عليها، وتتطلع إلى تقوية وتعميق التنسيق والتكامل فيما بين المهندسين الزراعيين في القارة الأفريقية بما يخدم القطاع الزراعى والعاملين به.

وشدد على أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم لهذا الكيان في مجال بناء وتنمية القدرات التدريبية من خلال المركز المصرى الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، أو من خلال المزارع المصرية الأفريقية المشتركة التي تنفذها الوزارة.

وأكد الوزير أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه دول القارة السمراء، والتي ترتبط بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والتصحر وندرة المياه وغيرها، مشيرًا إلى أن المهندسين الزراعيين يقع على عاتقهم دورا أساسيا داعما في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.