شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأردن والعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حرص الدولة المصرية على تعميق وتعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات مع الأردن والعراق، خاصة على الصعيد البرلماني.

وناقش «عبدالعال»، خلال اجتماع ثلاثي مصري أردني عراقي، عقد خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي اختتم أعماله في العاصمة الأردنية عمّان، بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية، السبت، سبل تعزيز التعاون الثلاثي إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك وسبل مواجهة التحديات الإقليمية وفي مقدمتها خطر الإرهاب.

يذكر أن الدكتور على عبدالعال شارك في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بناءً على الدعوة التي وجهها رئيس الاتحاد لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية، تحت عنوان «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة»، وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء البرلمانات.