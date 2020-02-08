شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب نيو جيزة»: ارتفاع درجة الحرارة سيقضي على فيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت لمياء محسن، عميد كلية طب جامعة نيو جيزة، على انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنه مثل جميع الفيروسات، وهو ضعيف، وسينتهي مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال أسابيع.

نصحت «محسن» في لقائها مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»، السبت، بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون واستعمال المطهرات لأنها تقضي على الميكروب.

وأكدت ضرورة وضع اليد عند الأنف عند العطس، وشرب المياه بشكل مستمر، ناصحة أي طالب يعاني ارتفاعًا في درجات الحرارة بعدم الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة لمنع انتشار العدوى.