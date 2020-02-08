شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لا أهواء شخصية في اختيار القيادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار قيادات الوزارة يخضع للتقييم والقدرة على الأداء والخبرة والكفاءة بعيدا عن الأهواء الشخصية.

جاءت تصريحات الوزير، السبت، ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرب صدور قرارات إقالة لبعض القيادات.

وناشد الوزير وسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر الأخبار التي تثير البلبلة وتعطل دولاب العمل الوظيفي.