شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. سيد خليفة أمينًا عامًا لاتحاد الزراعيين الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جرى انتخاب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أمينًا عامًا لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بالإجماع، خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي للاتحاد في شرم الشيخ.

وقال «خليفة» إن الاتحاد قرر أن تكون القاهرة مقره الدائم، وإن دعم القيادة السياسية للقضايا الأفريقية كان له الأثر الأكبر في نيل ثقة الأشقاء الأفارقة.

ووعد «خليفة» ببذل كل الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية الأفريقية، لتصبح القارة السمراء هي السلة الأولى لغذاء العالم.