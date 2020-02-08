شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة سقوط مصعد في مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء سقوط أحد المصاعد في مستشفى العريش العام.

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وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المصعد تعطّل فقط، دون وقوع إصابات أو خسائر، مشيرا إلى أنه يجري إصلاحه.

وأضاف وكيل الوزارة أن هناك مصعدًا آخر لنقل المرضى بين طوابق المستشفى، مطالبًا وسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية.

وتردد سقوط أحد المصاعد في مستشفى العريش العام، وإصابة سيدتين بحالة إغماء نتيجة الذعر، وهو ما نفاه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.