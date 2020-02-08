شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة أسبوع.. فتح باب التقدم لـ«معلم متطوع» في الإسكندرية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدّق محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الإعلان عن فتح باب التطوع للعمل «معلمًا متطوعًا» لحملة المؤهلات العليا التربوية الراغبين بالعمل بمهنة التدريس تطوعا، في مدارس المحافظة التي تعاني عجزا في التخصصات، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد ولمدة أسبوع.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بضرورة تسكين المعلم المتطوع في أقرب مدرسة لمحل سكنه وفقا للعجز والزيادة بها وذلك وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

من جهته، أوضح الأستاذ يوسف الديب، مدير التربية والتعليم، أن من يرغب في الالتحاق بالعمل كـ«معلم متطوع» يقدم الملفات المطلوبة باليد في المدرسة أو الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه أو الإدارة التي يرغب في العمل تطوعا بها وسيتم تسكينه عقب استيفاء جميع المستندات المطلوبة المعلن عنها بالإدارة التعليمية.