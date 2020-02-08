شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشرف على إزالة مجمع مبانٍ مخالفة في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالًا للموجة 15 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السبت، إزالة مجمع مبان مخالفة على الأرض الزراعية بمنطقه أبوالغيط بمركز ومدينة القناطر الخيرية، في إطار تنفيذ القانون واسترداد حق الشعب والحفاظ على الأرض الزراعية.

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وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن الدولة أكدت هيبتها وظهر ذلك في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 15، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.

وتابع المحافظ حملة مكبرة لإزالة ثلاث طوابق مخالفة بأحد الأبراج بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، حيث قام صاحب البرج ببناء 3 طوابق بالمخالفة، رغم أن العقار صادر له رخصة بناء لبدروم وخمس طوابق.

وأصدر قرار إزالة لـ3 أدوار مخالفة بالبرج ونفذت الأجهزة التنفيذية القرار، وتحرر المحضر اللازم لصاحب البرج المخالف وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلف المحافظ لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بمتابعة عمليات رفع مخلفات الإزالة.