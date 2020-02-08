شكرا لقرائتكم خبر عن «ممنوع السفرة والنيش».. مبادرة لتيسير الزواج في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت قرية الجديدة بمركز الداخلة في الوادي الجديد مبادرة للتيسير على الشباب المقبل على الزواج، من خلال تخفيض النفقات وحظر شراء بعض الأثاث والأجهزة.

ومن بنود المبادرة، التي اجتمع عليها أهالي القرية، منع شراء السفرة أو النيش، ومنع شراء عدد من الأجهزة الكهربائية، مثل ماكينات صناعة الآيس كريم والفيشار.

ورحب شباب القرية وأعيانها بالمبادرة التي تهدف إلى تيسير الزواج الذي شهد في السنوات الأخيرة مغالاة في المهور ونفقات الزواج، ما تسبب في عزوف البعض عنه.