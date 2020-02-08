شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 573 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إزالة 573 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق الموجة الـ15 في 2 فبراير الجارى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الموجة شملت إزالة 201 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 28 ألفًا و518 م2، و372 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 12 فدانًا و18 قيراطًا بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة.

وأكد «أبوليمون» استمرار تنفيذ الموجة الـ15 على مستوى المحافظة، مشدداً على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.