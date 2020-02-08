شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 7 آلاف متر أملاك دولة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية لمراكز بدر وأبوحمص والدلنجات والمحمودية 25 قرار إزالة لتعديات على نحو 7 آلاف متر من الأراضى المملوكة للدولة، ضمن الموجة 15 لتنفيذ الإزالات للتعديات على الأراضى أملاك الدولة.

جرى تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى حرم المصارب على مساحة 4 آلاف و494 مترًا بقرية أم صابر بمركز بدر، وإزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء بقرية طيبة بمركز الدلنجات على مساحة 1765 مترًا، وإزالة حالتي تعدٍ بالبناء على مساحة 220 متراً بقريتى بلقطر بأبوحمص وديروط بالمحمودية، وإزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 500 متر بقريتى دمسنا وقافلة بمركز أبوحمص.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة على الأراضى المملوكة للدولة وحرم الترع والمصارف ورفع أي معوقات تعوق سريان الماء في الترع والمصارف أو تعوق عمليات تطهير الترع والمصارف، والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة فى البحيرة

إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة فى البحيرة