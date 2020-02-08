شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتداء طالب عليه.. وزير التعليم العالي يزور أستاذ «تجارة الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء السبت، بزيارة محمود رجب، المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، في مقر عمله بالجامعة، بعد تعرضه لاعتداء من أحد طلاب الكلية، على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام، إثر تورطه في واقعة غش.

اطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، وأكد له دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكل منتسبى المجتمع الأكاديمى له.

وقدم الوزير الشكر لعضو التدريس على التزامه بالحضور إلى الجامعة وتقديم محاضرته للطلاب في مواعيدها، حيث قابل الطلاب أستاذهم بكل آيات الاحترام والتقدير، وقدموا لسيادته كل الاعتذار والأسف من التصرف الشاذ لأحد زملائهم.

واستمع الوزير من عضو هيئة التدريس إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه، وأكد الوزير متابعته شخصيا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها.

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وأكد تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التي تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.

وزير التعليم العالي يزور استاذ تجارة الإسكندرية الذي تعرض لأعتداء

ووجه الوزير إدارة جامعة الإسكندرية بتحقيق شامل مع شركة الأمن المسؤولة لمعرفة ملابسات مرور الطالب من بوابة الجامعة بالسلاح.

واجتمع الوزير بوفد اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، الذي أكد احترامه لكافة أعضاء هيئة التدريس ومكانتهم المرموقة في نفوس كل الطلاب، وأن هذا التصرف الشاذ من جانب أحد الطلاب لا يعكس القاعدة العريضة من الطلاب.

وشدد على أن هذا التصرف الشاذ لأحد الطلاب لا يعكس مطلقا الأخلاق الجامعية الطيبة التي يتمتع بها ثلاثة ملايين طالب بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضح أن منظومة التعليم العالى في مصر بخير، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي حريصون على تطبيق القانون والأعراف والتقاليد الجامعية، بما يحافظ على سمعة الجامعات المصرية.