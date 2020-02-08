شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل محطة كهرباء مفككة لتركيبها بمحافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، محطة كهرباء مفككة تزن 1،096,429 طنًا، والتي تم شحنها من دولة كوريا داخل 524 صندوقًا خشبيًا، ليتم تركيبها وتشغيلها ضمن شركة كهرباء كفر الشيخ الجديدة، تحت إشراف شركة إنرجي انجنيرنج جروب الصينية.

وقال المهندس أحمد رشدي، إن شركة الرشد لخدمات الشحن اللوجستية، تولت عملية نقل المحطة الكهربائية من ميناء الإسكندرية، إلى مدينة كفر الشيخ.

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وأشار إلى أنه تم شحن الأجزاء الغازية للمحطة الكهربائية داخل إسطوانات حديدية بنظام IMO CLASS، لافتًا إلى أن قسم التخليص الجمركي قام بالإفراج عن الشحنة تحت نظام الموقوفات لحين معاينة المحطة بعد التركيب بالموقع.

من جانبه أفاد خبير النقل البري الأستاذ حسن عبدالمولي، أنه طبقا لاشتراطات التعاقد تم تحميل نقل وتفريغ الشحنة بالكامل خلال ٤٨ ساعة عمل متواصلة باستخدام ٨٢ قاطرة و١٨ كساحة تلسكوب.