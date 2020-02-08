شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى يطالب بالتحقيق مع شركة تأمين جامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان قد اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، بالدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الأسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى.

واطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، وأكد له على دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له.

كما قدم الوزير له الشكر على إلتزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم، وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها، حيث قابل الطلاب أستاذهم بكل آيات الاحترام والتقدير، وقدموا له كل الاعتذار والأسف من التصرف الشاذ لأحد زملائهم.

واستمع الوزير من عضو هيئة التدريس إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه.

وأكد الوزير خلال لقائه أيضا بعضو هيئة التدريس على متابعته شخصيا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها.

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كما أكد الوزير أيضا على تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.

واجتمع الوزير أيضا بوفد اتحاد طلاب جامعة الأسكندرية، الذى أكد على احترامه لكافة أعضاء هيئة التدريس ومكانتهم المرموقة فى نفوس كافة الطلاب، وهذا التصرف الشاذ من جانب أحد الطلاب لايعكس القاعدة العريضة من الطلاب.

وأكد الوزير أن هذا التصرف الشاذ لأحد الطلاب لا يعكس مطلقا الأخلاق الجامعية الطيبة التى يتمتع بها ثلاثة ملايين طالب بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأكد الوزير أن منظومة التعليم العالى فى مصر بخير، و جميع منتسبى المجتمع الأكاديمى حريصون على تطبيق القانون والأعراف والتقاليد الجامعية، بما يحافظ على سمعة الجامعات المصرية.