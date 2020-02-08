اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من الرسائل لدول الاتحاد الأفريقي خلال كلمته بقمة منتدى الآلية الأفريقية، مؤكدا دعم مصر لها بما يحقق الرخاء والتنمية الشاملة، كما جدد الرئيس شكره وتقديره للرئيس إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد الشقيقة على جهده الدؤوب لقيادة الآلية ولضمان أداء مهامها بكفاءة على مدار العامين الماضيين. ونرصد أبرز ما جاء بكلمته :-لازلنا نحتاج لتضافر الجهود من أجل تحقيق المصلحة الأفريقية المشتركة، وترسيخ ثقافة التعاون بين دول الجنوب.

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لعمل الآلية الأفريقية

بدء توريد 95 ألف طن أرز محلى وصرف 30 % من مقررات فبراير

غدا..فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة و الجمعيات العمومية بالصحف القومية

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا Advertisements

محكمة الأسرة بالإسكندرية تؤجل قضية سمية الخشاب وأحمد سعد لـ 7 مارس

مقتل 17 شخصا على الأقل إثر إطلاق نار عشوائى فى تايلاند

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اتحاد الكرة يحدد 9 مارس موعداً لانطلاق الدور الثانى للدورى الممتاز

الأرصاد: طقس الغد بارد وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10 درجات

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