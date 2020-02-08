أخبار مصر اليوم.. السيسى: نحتاج لتضافر الجهود لتحقيق المصلحة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من الرسائل لدول الاتحاد الأفريقي خلال كلمته بقمة منتدى الآلية الأفريقية، مؤكدا دعم مصر لها بما يحقق الرخاء والتنمية الشاملة، كما جدد الرئيس شكره وتقديره للرئيس إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد الشقيقة على جهده الدؤوب لقيادة الآلية ولضمان أداء مهامها بكفاءة على مدار العامين الماضيين. ونرصد أبرز ما جاء بكلمته :-لازلنا نحتاج لتضافر الجهود من أجل تحقيق المصلحة الأفريقية المشتركة، وترسيخ ثقافة التعاون بين دول الجنوب.

تعرف على رسائل الرئيس السيسى لدول الاتحاد الأفريقي بمنتدى الآلية الأفريقية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من الرسائل لدول الاتحاد الأفريقي خلال كلمته بقمة منتدى الآلية الأفريقية، مؤكدا دعم مصر لها بما يحقق الرخاء والتنمية الشاملة، كما جدد الرئيس شكره وتقديره للرئيس إدريس ديبى رئيس جمهورية تشاد الشقيقة على جهده الدؤوب لقيادة الآلية ولضمان أداء مهامها بكفاءة على مدار العامين الماضيين. ونرصد أبرز ما جاء بكلمته :-لازلنا نحتاج لتضافر الجهود من أجل تحقيق المصلحة الأفريقية المشتركة، وترسيخ ثقافة التعاون بين دول الجنوب.

صورة.. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تاجر مواد مخدرة وبحوزته 240 طربة حشيش بالمنيا، زنت 24 كيلو جرام عثر عليها مخبأة داخل مخزن سرى خلف المقعد الأمامى لسيارة أجرة.

البداية بتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيلاً عصابياً ضم ثلاثة أشخاص، الأول سائق وعاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستخدمين فى ذلك سيارة ميكروباص قاموا بتجهيزها بمخزن سرى معد خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة لتبديد جهود المكافحة.

مصرى يحفر بئر مياه فى أوغندا على نفقته التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بالمهندس عصام جاد الكريم، مفتش رى بالوزارة وعضو بعثة الرى المصرى بأوغندا، حيث أنهى فترة عمله بمدينة جنجا- "خزان أوين". وأوضحت وزارة الرى أنه فى ضوء الدور الاجتماعى لبعثة الرى المصرى، تم الاندماج مع المجتمع المحلى الأوغندى حيث قام المهندس عصام محمد جاد الكريم بحفر بئر مياه نظيفة بعمق حوالى 30 مترًا، (على حسابه الشخصى)، لمساعدة السكان المحليين فى توفير مياه الشرب النظيفة ورفع المعاناة عن كاهلهم ليخدم حوالى 150 أسرة بما يتجاوز 1000 فرد، حيث أن أقرب مكان للمياه النظيفة على مسافة تتجاوز 5 كم وهذا التصرف شجع المصريين لحفر ثلاثة آبار أخرى.

طقس الغد بارد وأمطار على الوجه البحرى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط.

وفاة والد المطرب الشعبى طارق الشيخ أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبى طارق الشيخ، عن وفاة والده، صباح اليوم، السبت، قائلة: "لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة". Advertisements

اتحاد الكرة يحدد 9 مارس موعداً لانطلاق الدور الثانى للدورى الممتاز كشف حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباريات الدور الثانى للدورى ستنطلق يوم 9 مارس المقبل، وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وملاعب دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عدا مباراة كل من الأهلى والزمالك لارتباطاتهما فى الدورى وأفريقيا، وتنطلق السبت 15 فبراير 2020 بمباراتى أبو قير للأسمدة وحرس الحدود باستاد الإسكندرية - ٢:٠٠م، والاتحاد / أسوان باستاد المقاولون العرب - ٥:٠٠م.

كيان محمد صلاح.. نجمة جديدة بعائلة الفرعون المصرى فى ليفربول تلقى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، خبرًا سعيدًا صباح اليوم، بعدما رزق الفرعون بمولودته الثانية كيان لتصبح أحدث عضو فى عائلته التى تتكون من زوجته ماجى وابنته مكة التى رزق بها فى 2014 وأتمت عامها الخامس فى أكتوبر الماضى. واستقبل أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن مولودة محمد صلاح الأولى فى أكتوبر 2014 عندما كان لاعبًا فى صفوف تشيلسى، وجاء الدور على ليفربول لتصبح مسقط رأس مولودته الجديدة "كيان"، وأشار مقربون من الملك المصرى إلى أن مكة كانت ترغب فى إطلاق اسم روز على شقيتها لكن صلاح استقر على كيان.

ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان: أمنية حياتى دخول تاريخ النادى لاعبا وليس ميتا فجر سعد محمد، ناشئ الزمالك المصاب بالمرض الخبيث، مفاجأة بأنه مريض منذ سنة كاملة إلا أن والده كان يرغب فى عدم معرفة أحد بذلك حتى لا يساعده أى شخص. وقال سعد محمد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أنا باخد كيماوى من سنة كاملة ووالدى صعيدى ولم يكن يريد أى شىء من أحد، لذلك حاولت أجتهد فى التدريب ولكن فى النهاية لم أستطع، فاستقبلت الأمر وأنا واثق ومتأكد أن ربنا يريد لى شيئاً أفضل".

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام أكد الشحات مبروك البطل العالمى فى كمال الأجسام أن ممارسة اللعبة من الناحية الإنسانية والعقلية، والإسلامية "حلال"، لأنها تجعل الإنسان مكتملا ذهنيا وبدنيا وسليما مثلما خلقه الله، من الناحية البدنية والعقلية، ولكن فيما يخص الملابس الرسمية والزى الخاص بالبطولات فلنا حديث آخر فيها من حيث القصر والطول، والشكل والذى يتغير وفقا لخطوط الموضة.

تأجيل قضية سمية الخشاب وأحمد سعد لـ 7 مارس قررت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد فى قضية النفقة والعدة خلال زواجهما إلى جلسة 7 مارس القادم لتقديم المستندات من محامى الخصم. وكانت قد منحت المحكمة الطرفين مهلة للصلح بواسطة الخبير ولكن طالب محامى أحمد سعد بتأجيل القضية لتقديم المستندات لهيئة المحكمة.

"الباحثون عن الماء فى الوادى الجديد".. فيلم وثائقى لـ"الخليج 365" ينشر الخليج 365 فيلما تسجيليا بعنوان "الباحثون عن الماء فى الوادى الجديد " لرصد حياة أهالى الوادى الجديد، التى تعيش على المياه الجوفية فهى من المحافظات التى لا يصل إلى نهر النيل وبالرغم من أنها أكبر محافظات مصر إلا أن المساحات المنزرعة بها ليست كبيرة، حيث يتم زراعة محاصيل غير مستهلكة للمياه مثل " النخيل - الزيتون - البرتقال - القمح - المشمش - المانجا – التفاح".

مقتل 17 شخصا على الأقل إثر إطلاق نار عشوائى فى تايلاند قال متحدث باسم الشرطة التايلاندية - فى رسالة للصحفيين - أن 17 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 21 آخرون إثر إطلاق أحد الجنود النار عشوائيا فى مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.وكانت وسائل إعلامية قالت فى وقت سابق، أن 12 شخصا لقوا حتفهم فى إطلاق الرصاص الذى يعد حدثا نادرا فى تايلاند باستثناء أقصى جنوبها الذى يشهد تمردا منذ عقود.

القنصلية العامة فى جدة تتابع حادث غرق قارب على متنه مصريون قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة فى جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبد الله الثانى (سعودى الجنسية) وعلى متنه ستة صيادين مصريين مما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين.

وزيرة التجارة تتدخل لعلاج مشكلات الصادرات منذ توليها منصب وزارة التجارة والصناعة، تحاول الدكتورة نيفين جامع الانتهاء من المشكلات التى تواجه مجتمع المصدرين، خاصة بعض العوائق التى عانى منها القطاع على مدار العامين الماضيين، وعلى رأسها أزمة مخصصات المعارض الخارجية التى سببت مشكلات كثيرة للمصدرين، ولهيئة تنمية الصادرات نفسها، كذلك ملف مستحقات الشركات المصدرة المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات لمدد طويلة.

التموين: إقبال كبير على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن موقع دعم مصر يواصل استقبال اصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد افراد الاسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له اى علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية وأنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع وان هناك إقبال كبير حاليا على تسجيل رقم المحمول لاصحاب البطاقات.

استصدار 7 قرارات لاستكمال نفقات علاج الحالات العاجلة تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر يناير2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أشار إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من 200 حالة بالصحف والمواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين؛ وكذلك ما ورد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، ودور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة مجلس الوزراء، وما وصل إليها مباشرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.