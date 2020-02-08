الهروب الأخير.. مصرع عنصر إجرامي غرقاً بنهر النيل في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي عنصر إجرامي مصرعه غرقاً في نهر النيل بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، أثناء محاولته للهرب من قوات الشرطة، اليوم السبت.

كانت معلومات وردت لضباط المباحث بتردد المتهم "ع. أ."، المطلوب ضبطه على ذمة قضايا بمنطقة البحر في مركز العياط متخذًا المنطقة مسرحًا لترويج المخدرات على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية، المتهم المشار إليه إلا أنه فور اسشعاره بالقوات حاول الهرب، فطارده رجال الأمن وصولًا إلى مجرى نهر النيل، ما دفع العنصر الإجرامي للقفز فيه، في محاولة للإفلات من قبضة الشرطة إلا أنه لقي مصرعه غرقًا.

حُرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.