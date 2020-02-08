حبس سائق دهس ضابط مرور بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت نيابة عابدين، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس ضابط مرور بعابدين. كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا، بوجود مصاب بأحد الشوارع بمنطقة عابدين. انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين إصابة ضابط بالإدارة العامة للمرور بكسور وكدمات عقب قيام المتهم بدهسه بسيارة "سوزوكي" أثناء مطاردة الأخير له. تحفظت النيابة على السيارة وأمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث.

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