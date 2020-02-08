تأجيل دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة لـ 22 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، والتي تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، لجلسة 22 فبراير المقبل .

وأوضح المدعى أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة، انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.