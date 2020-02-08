غدًا.. فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح، لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في مختلف المؤسسات الصحفية القومية، بداية من غدٍ الأحد، حتى الخميس 13 فبراير الجاري.

وأقرّت الهيئة إجراءات الانتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك، عضو الهيئة، نائب أول رئيس مجلس الدولة، ومخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاتها ببيانات شاملة للعاملين بها، تمهيدًا لمراجعتها وتدقيقها، لإعداد قوائم بأسماء الناخبين كل حسب صفته، علاوة على مخاطبة المؤسسات لتجهيز المقار الانتخابية بها وفقًا للشروط التي يتم وضعها، والتأكد من جاهزيتها لهذا الغرض من خلال نخبّة بها.

وحددت الوطنية للصحافة، عدة شروط للترشح على النحو التال: (أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة، وأن يكون أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، و7 سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين، وأن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا بها المؤهل والخبرات والصفة، وإقرارا بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة، وإقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون).

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وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على: "يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية، أن يكون أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية"، والفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على: "يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي 7 سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة".

وتشمل الشروط أيضًا إقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة، وأن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين، ويسلم للمرشح إيصالًا يفيد باستلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقًا، محددًا به ساعة وتاريخ تقديمها، ويعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل، وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية، ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار، ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.

ويتم إعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين وموافاة المؤسسات بها لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسة، وتتولى الهيئة الوطنية للصحافة إعداد بطاقات الانتخابات والتأكد من صحتها ومراجعتها وطبعها بألوان مختلفة، إذ يتم طبع بطاقات انتخاب "صحفيين – إداريين – عمال بألوان مختلفة" وتقسيمها، حسب أعداد العاملين في كل مؤسسة وتجهيز الملفات وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية، إلى جانب تحديد جدول زمنى لإجراء الانتخابات في المؤسسات الصحفية القومية، وموافاة المؤسسات بنتيجة الانتخابات رسميًا، والسماح بفتح باب الطعون لتفحصها اللجنة العليا، تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل نهائي، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات 4 أسابيع.​