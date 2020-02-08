"القومي للمرأة" يطلق دورة تدريبية لـ"مراكب النجاة" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تنظم أمانة المجلس القومي للمرأة بالغربية، تحت رعاية الدكتور طارق طارق رحمي محافظ الغربية، دورة تدريبية على مدار 3 أيام، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 8 وحتى 10فبراير2020، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وتستهدف الدورة تدريب 300 رائدة ريفية من مختلف مراكز ومناطق الغربية.

وقالت الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية، إن التدريب يعتبر تمهيدًا

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لإطلاق حملة طرق الأبواب في إطار مبادرة "مراكب النجاة" بمختلف مراكز وقرى المحافظة الثمانية، و24 قرية تابعة، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.

وتتضمن الدورة التدريبية تدريب الرائدات الريفيات على مجموعة من الرسائل الخاصة بالحملة ومنها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به.

ويحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس بالمحافظة، ووائل فراج، ومنى مهنى من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.​