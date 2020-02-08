"الأوقاف" تقيل مدير إدارة البدرشين وتحيله للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، إعفاء الشيخ عزت صديق محمود فرج مدير إدارة البدرشين ثان بمديرية الجيزة، وإحالته مع بهاء الدين حداد علي، مفتش بالإدارة، وعبدالحميد مأمون علي، رئيس قسم المساجد، للتحقيق بشأن ما نسب إليهم من تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها السبت، أن قرار الإحالة للتحقيق جاء بناء على المذكرة التي رفعها الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.
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