مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. ضبط مرتشي الجيزة واتهام محمد رمضان بالشذوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. ضبط مرتشي الجيزة واتهام محمد رمضان بالشذوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على مسئول بأحد الأحياء، حال تقاضيه رشوة من مقاول، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن النادي سيفتتح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر، يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير الجاري، في تمام الساعة ٦ مساء، في النادي النهري بالعجوزة.

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعويين التي أقامهما عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة لجلسة 18 ابريل المقبل.

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تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان، مطالبًا بحبسه، بسبب أغنيته الأخيرة "بم بم"، موضحًا أنها تروج لشرب الخمور والشذوذ وتحرض على اغتصاب النساء، بمشاهد وصفها بأنها "تُثير الغثيان".

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد، على شاب، عثر بحوزته على مخدر نوع نادر بمدينة نصر.

استلمت النيابة العامة في جنوب الجيزة، التقرير الطبي الخاص بحالة مصابي انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من أعضاء هيئة التمريض الخاصة بالتأمين الصحي بأطفيح.

قررت نيابة الزيتون، اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل عامل وزوجته لسرقتهما في الزيتون لمحكمة الجنايات.