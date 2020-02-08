أخبار مصر | "المعلمين" عن التدريس التطوعي: "الخطوط مقطوعة مع الوزارة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المعلمين" عن التدريس التطوعي: "الخطوط مقطوعة مع الوزارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن شهادة الخبرة التى يأخذها المعلم المتطوع من الممكن أن يستغلها فى إعطاء دروس فى سناتر الدروس الخصوصية وتزيد الظاهرة بذلك بدلًا من محاربتها.
وتابع إبراهيم شاهين فى تصريحات خاصة إلى "الخليج 365:"مينفعش أى حد فى الشارع نجيبه نشغله معلم.. لو قال معلومة خطأ للطلاب هنحاسبه إزاى.. لو قال ألفاظ خارجة للطلاب هنحاسبه إزاى كل هذه تساؤلات لابد من الاجابة عليها".
وأشار "شاهين" إلى أن المعلم خريج كلية التربية يحتاج إلى تدريبات كثيرة حتى يكون مؤهل للتدريس، متساءلا "فماذا عن المتطوع الذي يلا يعرف شيء عن التربية والتعليم والتدريس".
ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.
كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.