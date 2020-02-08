أخبار مصر | "المعلمين" عن التدريس التطوعي: "الخطوط مقطوعة مع الوزارة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المعلمين" عن التدريس التطوعي: "الخطوط مقطوعة مع الوزارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين، إن القرار الجديد لوزارة التربية والتعليم بالتدريس لحاملى المؤهلات العليا بـ"التطوع"، يحتاج إلى التفكير كثيرًا.

وأضاف أن شهادة الخبرة التى يأخذها المعلم المتطوع من الممكن أن يستغلها فى إعطاء دروس فى سناتر الدروس الخصوصية وتزيد الظاهرة بذلك بدلًا من محاربتها.



وتابع إبراهيم شاهين فى تصريحات خاصة إلى "الخليج 365:"مينفعش أى حد فى الشارع نجيبه نشغله معلم.. لو قال معلومة خطأ للطلاب هنحاسبه إزاى.. لو قال ألفاظ خارجة للطلاب هنحاسبه إزاى كل هذه تساؤلات لابد من الاجابة عليها".

وأشار "شاهين" إلى أن المعلم خريج كلية التربية يحتاج إلى تدريبات كثيرة حتى يكون مؤهل للتدريس، متساءلا "فماذا عن المتطوع الذي يلا يعرف شيء عن التربية والتعليم والتدريس".

وأكد إبراهيم شاهين أنهم يسجلون اعتراضهم عبر وسائل الإعلام وعبر البيانات الصحفية لنقابة المعلمين، معللا:" الخطوط مقطوعة بيننا وبين الوزارة بالكامل".