أخبار مصر | مصادر: أسئلة امتحانات الثالث الثانوي لهذا العام "على قديمه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: أسئلة امتحانات الثالث الثانوي لهذا العام "على قديمه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، إن أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام 2020 يضعها مستشارو المواد.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى الخليج 365، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي هذا العام "على قديمه" أي بنظام البوكليت وليس نظام الأسئلة المتحررة والتي يمتحن به طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشارت المصادر إلى أن المركز القومى للامتحانات سوف يتولى مهام وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام الأسئلة الجديد فى عام 2021.

وأوضحت أن المركز سوف يقوم بوضع التصورات ومناقشتها بداية من شهر يونيو المقبل حتى يتم التوصل إلى التصور النهائي الذي يتم تطبيقه فى 2021.

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وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019، 2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها.

ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبون عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012، 2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدما لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.