أخبار مصر | للتواصل السريع.. محافظة القاهرة تخصص أرقام لتلقي شكاوى تجمع مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للتواصل السريع.. محافظة القاهرة تخصص أرقام لتلقي شكاوى تجمع مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامنًا مع حالة الطقس الغير مستقرة، خلال الفترة الحالية، خصصت محافظة القاهرة، ارقامًا لتلقي أي بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمعات الأمطار، من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس على مدار الأسبوع الجاري، مع وجود احتمالية لسقوط الأمطار، على المدن الساحلية وبورسعيد وشمال الدلتا وسيناء، وخفيفة على وسط الدلتا وجنوبها وعلى القاهرة حتى يوم الاثنين المقبل، فيما عدا ذلك لا توجد فرص لسقوط الأمطار على مناطق أخرى.

وبدوره قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بجولة في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها.

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وأكد المحافظ على استعداد كافة أجهزة الأحياء والتنسيق مع شركات الصرف الصحي والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.

كما وجه بانتشار عمال هيئة النظافة للمعاونة وفتح البلاعات لتصريف المياه ورفع جميع تراكمات المياه وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتنسيق مع غرفة عمليات المرور اول بأول لرفع أى تراكمات والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء.

وقامت المحافظة بنشر ارقام لتلقي شكاوي الأمطار بجميع الأحياء، والتي جاءت كالتالي:-