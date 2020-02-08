أخبار مصر | مصادر: التعليم تنتهي من وضع أسئلة امتحانات مايو للأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: التعليم تنتهي من وضع أسئلة امتحانات مايو للأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بالمركز القومي للامتحانات، أن المركز انتهى من وضع أسئلة امتحانات النصف الثاني والمقرر عقدها في مايو لكل من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضافت المصادر إلى "الخليج 365"، أن نظام الأسئلة في مايو ستكون نفس نظام أسئلة اختبارات يناير ولن تختلف عنها في شيء.

وأشارت المصادر، أن المركز الآن يعمل على وضع أسئلة اختبارات الفرصة الثانية والمقرر عقدها في يوليو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكدت المصادر، أن هذه الفرصة تعطيها وزارة التربية والتعليم للطلاب غير الراضين عن تقديراتهم فى الصفين الأول والثاني الثانوي خلال امتحانات التيرم الأول والثاني، مؤكدة أن أسئلة امتحانات الفرصة الثانية تكون شاملة للصفين الأول والثاني.