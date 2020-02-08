أخبار مصر | عضو الهيئة العليا بالوفد: مصر لا تعرف فارق بين مسلم ومسيحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو الهيئة العليا بالوفد: مصر لا تعرف فارق بين مسلم ومسيحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، إن مصر لا تعرف فارق بين مصري ومصري ولا مسلم ومسيحي والجميع مواطنين يحرصون على رفعة وطنهم وهذا ما يميز الشعب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.

وأضاف "نور": "تربيت مع أسرة مسيحية كانوا جيران لنا في منزل العائلة وكنت فرد من هذه الأسرة المصرية وكنا لا تعرف معني مسلم أو مسيحي ولا عيد مسلمين وعيد مسحيين ولكن جميع الأعياد كانت أعياد مصرية".

وأشاد "نور" بعمل اللجنة النوعية للمواطنة بالحزب، لافتا إلى أن حزب الوفد رسخ المعني الحقيقي للمواطنة من خلال شعاره الهلال الذي يحتضن الصليب.