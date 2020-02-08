أخبار مصر | مساعد رئيس حزب الوفد: نضم أكبر عدد من لجان المواطنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد رئيس حزب الوفد: نضم أكبر عدد من لجان المواطنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، إن حزب الوفد يضم أكبر عدد من لجان المواطنة على مستوى الجمهورية وهذا شرف كبير.

وأضافت "رمزي"، خلال اجتماع بمقر الحزب اليوم، أن هذه هي مبادئ حزب الوفد التي تؤكد على المواطنة وشعاره الهلال الذي يحتضن الصليب.

وأضافت أن لجنة السياحة بالتعاون مع لجنة المواطنة تقوم بإعداد ملف خاص برحلة العائلة المقدس لمصر، لافتة إلى أن هذا مشروع قومي والجميع يذهب إلى السياحة الدينية لذلك يجب الاهتمام بهذا الملف بشكل كبير، خاصة أن السياحة المصرية في تعافي ملحوظ وكبير بفضل الاستقرار الأمني الذي يشهد له الجميع.

وأوضحت "رمزي" أن لجنة السياحة قامت بتنظيم العديد من الزيارات إلي مسار العائلة المقدسة بالتعاون مع أعضاء حزب الوفد وأعضاء لجنة المواطنة التي اشرف أن أكون عضوا بها، موجهة الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد على الاهتمام باللجنة النوعية للمواطنة في حزب الوفد.