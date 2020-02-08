أخبار مصر | لمساعدة 150 أسرة.. مهندس مصري يحفر بئر مياه في أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمساعدة 150 أسرة.. مهندس مصري يحفر بئر مياه في أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس عصام محمد جاد الكريم، مفتش وزارة الري وعضو بعثة المصرية بأوغندا، بحفر بئر مياه نظيفة بعمق حوالي 30 مترًا، وذلك على حسابه الشخصي؛ لمساعدة السكان المحليين والاندماج مع المجتمع الأوغندي، ودعم الدور الاجتماعي لبعثة الرى المصري.

والتقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بالمهندس عصام جاد الكريم، بعد إنهاء فترة عمله بمدينة جنجا، "خزان أوين".

وقد ساهم المهندس فى توفير مياه الشرب النظيفة، لرفع المعاناة عن سكان المنطقة البالغ عددهم "1000" فرد بـ"150" أسرة، من معاناة البحث عن أقرب مكان للمياه النظيفة والذي تقع على بعد "5 كم".

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واستعرض عبد العاطى الأعمال التي قام بها المصريين من صيانة وتأهيل 6 استراحات بالمجهود الذاتى، دون الاعتماد على الشركات، الأمر الذي ساهم فى توفير حوالي "500 ألف دولار"، مع العلم أن أعمال الصيانة متوقفة منذ أكثر من 50 سنة.

واستكمل حديثه عن الخزانات والسدود التي تم إنشاؤها لحصاد مياه الأمطار بسعة "10 آلاف متر مكعب"، وتكلفة "1.350 مليون دولار"، وذلك لتوفير احتياجاتهم المائية فى موسم الجفاف.

وأثنى وزير الرى على الجهود المبذولة من أعضاء بعثة الري المصري؛ لتأهيل الاستراحات بالتشغيل الذاتي لاستعادة جمالها ورونقها لتصبح واجهة مشرفة للري المصري فى أوغندا.