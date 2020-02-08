أخبار مصر | رئيس الوفد: نسعى لوجود تمثيل للمسيحيين في "النواب والشيوخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوفد: نسعى لوجود تمثيل للمسيحيين في "النواب والشيوخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه عرض على البابا تواضروس الثاني اختيار شخصيات مسيحية لتمثل الوفد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.

وأوضح "أبو شقة" أنه يسعى لوجود تمثيل للإخوة المسيحيين في مجلسي النواب والشيوخ بنسبة تناسب مبدأ الوفد الراسخ، ولتكون مبادئ الوفد بأنه حزب المواطنة قولا وفعلا وعملا.

وأشار "أبو شقة" إلى أنهم سيكونون مستعدين خلال شهر أو شهر ونصف باختيار أسماء مسيحيين؛ لتصدر قوائم الوفد تعبيرًا وتأكيدًا وتوثيقًا لمبادئ الوفد وشعاره، وإلا سيكون هذا الشعار مفرغا من معناه، فالقول الذي لا يسانده عمل هو قول مفرغ من محتواه ومضمونه الحقيقي.