أخبار مصر | رئيس "الوفد": لجنة المواطنة بالحزب ليس لها نظير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الوفد": لجنة المواطنة بالحزب ليس لها نظير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن اللجنة النوعية للمواطنة في حزب الوفد ليس لها أي نظير في أي كيان آخر، وأنها جاءت ترسيخًا لمباديء الموفد الذي نادي وسينادي بها تحت شعار "عاش الهلال مع الصليب".



جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.



وأوضح "أبو شقة"، أن ما يميز حزب الوفد هو شعاره الخالد الذي له دلالات ويصدر معاني سامية وهو "الهلال الذي يحتضن الصليب"، و"الدين لله والوطن للجميع"، لافتًا إلى أن ثورة 1919 تحتوي على مشاهد للوحدة الوطنية أذهلت العالم والمؤرخين.



وأشار "أبو شقة"، إلى أن الوفد يضم لجان مناظرة لمجلس النواب والتي تبلغ 25 لجنة وتزيد عنهم المواطنة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي لجنة المواطنة ترسيخًا لمباديء الموفد الذي نادي وسينادي بها عاش الهلال مع الصليب.