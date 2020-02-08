أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لصرف حافز معلمي رياض الأطفال وأولى ابتدائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لصرف حافز معلمي رياض الأطفال وأولى ابتدائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط صرف حافز معلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019/2020 بحد أقصي 1000 جنيه شهريًا من الفترة 1 أكتوبر لعام 2019 حتى 20 يونيو لعام 2020.

وحصلت "الخليج 365" على خطاب رسمي، به الضوابط، وهي أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلًا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبًا للتدريس أو التوجيه فى النظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة خلال الضوابط، إلى أنه يصرف الحافز لمعلمي رياض الأطفال بنسبة عدد الحصص الفعلية التى يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة لقاعة رياض الأطفال شهريًا وتقديرها المتوسط 120 حصة شهريًا بناء على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.

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وقالت الوزارة، إنه يصرف الحافز لمعلمي الصف الأول الابتدائي بنسبة عدد الحصص الفعلية التى يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة داخل الحجرة الدراسية شهريًا وتقديريها المتوسط 160 حصة بناء على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.

أما صرف الحافز لموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فقالت الوزارة إنه يصرف بنسبة عدد الزيارات التى يؤديها الموجه خلال الشهر الميلادي إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريًا وتقديرها المتوسط 40 زيارة.

وقالت الوزارة، إنه يجور الجمع بين حافز التجريب وحافز المخصص لمعلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وذلك بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات.