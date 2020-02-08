أخبار مصر | أماكن ومواعيد الاختبارات لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أماكن ومواعيد الاختبارات لمشرفي حج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم السبت، إجراء المرحلة الأولى من الاختبارات الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ2020م للمتقدمين الراغبين.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاختبارات ستستمر على مدى يومين 8، 9 من فبراير الجارى، وذلك للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد والتى سيتم عقدها يوم 15 فبراير لعام 2020م، وذلك لاختيار 270 مشرف من إجمالي 1115 متقدم.

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه قد تم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية، وذلك بمحافظتي ( سوهاج – القاهرة).

وأوضح عبد الموجود أن الاختبارات التحريرية ستعقد على مدى يومى السبت والأحد بمقر الجامعة الصينية بمحافظة القاهرة ويضم اليوم الأول المتقدمين من محافظات البحيرة وشمال سيناء، وجنوب سيناء، مطروح، الدقهلية، المنيا، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية بإجمالي 394 متقدم.

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وتابع: على أن يشمل اليوم الثاني الأحد 9 من فبراير الجاري الاختبارات للمتقدمين من محافظات السويس، دمياط، بنى سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، الجمعيات المركزية، الجيزة بإجمالي 497 متقدم.

وأشار عبد الموجود إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستعقد الاختبارات الخاصة باختيار الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات بها يوم السبت 15 من فبراير الجاري، وستضم المتقدمين من محافظات أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، بإجمالي 226 متقدم، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدنى وأعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية.

ويشمل الاختبار التحريري عدد (60) سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.

وجديرا بالذكر فقد سبق وأن اعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي التعليمات المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام وتم فتح باب التقديم على الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 15/12/2019م حتى 2/1/2020م وتقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاجا، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية ثم تتبعها إجراء مقابلات واختبارات شفوية للأعضاء الذين تم اجتيازهم الاختبارات التحريرية.