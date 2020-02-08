أخبار مصر | مساعد رئيس حزب الوفد: السيسي استعاد لمصر قوتها الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد رئيس حزب الوفد: السيسي استعاد لمصر قوتها الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على انطلاق قمة الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع في أثيوبيا، بأنه إنجاز جديد يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استعاد لمصر قوتها.

وأشار "الجندي" في بيان صحفي، إلى أن عام 2019 كان مميزا للسياسة الخارجية المصرية وخصوصا فيما يختص بالعلاقات المصرية الأفريقية، وخلال دورة تاريخية ترأست مصر فيها الاتحاد الأفريقي تكللت جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من الإنجازات في ملفات كانت شديدة الصعوبة والتشابك.

وتابع: "كان أهمها مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات وملفات اللاجئين وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة والتكامل الأفريقي البيني بالإضافة إلي الدور المصري الهام في وضع رؤية أفريقيا التي نريدها من خلال خطة أفريقيا الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2063".

Advertisements

وأضاف "الجندي" أن التاريخ سجل بحروف من نور اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استعاد لمصر مكانتها وقوتها الأفريقية وعلاقاتها التاريخية المميزة مع دول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية حرصت على تأسيس واستحداث لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عام 2016، ووجه الرئيس السيسي بتخصيص قطاعات للشئون الإفريقية بمعظم الوزارات، وتدشين مُبادرة علاج مليون إفريقي من فيرس "سي".

وأوضح "الجندي"أن حزب الوفد تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة يثمن جهود الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه عمقنا الأفريقي، ويولي أهمية قصوي لضرورة البناء علي ما تحقق من تطور إيجابي للعلاقات المصرية الأفريقية ويرى ضرورة أن تتكامل جهود المؤسسات والأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني مع جهود الدولة؛ لتنمية وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية في المجالات المختلفة من أجل صالح المصريين وصالح أبناء القارة الأفريقية.