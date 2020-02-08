شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشيد بإنجازات مدينة الأبحاث العلمية في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحجم الإنجازات التي حققتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات في برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وبالدور العلمي والبحثي المهم الذي تقوم به.

جاء ذلك خلال حضور الوزير، ومحافظ الإسكندرية، محمد الشريف، السبت، احتفالية مدينة الأبحاث العلمية بمناسبة ختام المدارس الصيفية والشتوية التي تقام بالمعاهد البحثية والمراكز العلمية والتكنولوجية بالمدينة، لطلاب الكليات العملية بجامعة الإسكندرية، والاحتفال ببدء العمل بمنظومة المعامل المركزية الجديدة بالمدينة.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية الضخمة في منطقة برج العرب، وربط الأبحاث العلمية بالصناعة، مشيرا إلى ضرورة إسهام المدينة في تحقيق التنمية في تلك المنطقة المهمة.

وطالب الوزير المدينة بالعمل على تحقيق قدرة بحثية عالية لتعزيز تصنيف مصر في مؤشرات البحث العلمي الدولية، والعمل على إنتاج ونشر علمي متميز، وإيجاد علاقات فاعلة مع المؤسسات التعليمية والبحثية المتميزة في الخارج ومواكبة المعايير الدولية للبحث العلمي في ضوء النجاح الذي تحقق في تطوير البنية الأساسية البحثية، مؤكدا أهمية تعظيم دور البحث العلمي في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أهمية البحث العلمي وتأثيره في تنمية المجتمع، مؤكدا أن مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا بما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية قادرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية، وتقوم بدور المنسق والداعم لجهود مختلف الجهات، وذلك من خلال إطلاق ورعاية مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة يعالج كل منها واحدة من المشكلات والقضايا التنموية في البلاد.

من جهتها، استعرضت الدكتورة مها الدملاوي، مدير المدينة، الدور البحثي والخدمي والتعليمي للمدينة، وقدمت شرحا تفصيليا عن المدينة ومعاهدها البحثية ومراكزها التكنولوجية؛ والأنشطة البحثية التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للمجتمع ومؤشرات الأداء الراهن والتحديات المستقبلية للتنمية ووضع المدينة الحالي والمستقبلي على خريطة البحث العلمي الدولي.

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وكشفت عن نجاح المدينة في نشر 240 بحثا عام 2019 في إطار تجاوبها مع الخطة الاستراتيجية القومية للبحث العلمي 2030، لافتة إلى أن المدينة تعاونت مع جامعة الإسكندرية لتدريب ورفع قدرات طلاب الجامعة العملية والتطبيقية في العديد من التخصصات الجارية بالمدينة، من خلال إقامة مدارس صيفية وشتوية، بهدف تعريف الطلاب بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتجهيزهم لسوق العمل.

وقالت إنه يتم تدريب الطلاب في تخصصات علمية مهمة مثل نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة النفايات الزراعية من خلال تقنيات صديقة للبيئة لتعزيز خصائص التربة ومعالجة مياه الصرف، والتحليل الإحصائي، المهارات الفنية في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني.

فيما قدم الدكتور ولاء شتا، نائب مدير المدينة لشئون المعاهد البحثية، عرضا تفصيليا عن خطة المدينة لإعادة هيكلة المعامل المركزية التابعة لها، حيث تضمنت الخطة تطوير نظام عمل إدارة المعامل واستخدام نظم حديثة مميكنة، وتصميم شبكة معلومات تربط المعاهد والمراكز التابعة للمدينة ببعضها وتأمين نقل البيانات وتوفير الصيانة للأجهزة.

واستعرض المبادرة التي قامت بها المدينة لتوثيق التراث البدوي اللامادي باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الهواتف المحمولة، من خلال تدريب 18 طالبا من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بالاشتراك مع جامعة كنجستون البريطانية على التفاعل مع المجتمع البدوي ببرج العرب وفهم قيمة التراث البدوي اللامادي الثري بأنواعه المختلفة.

وعلى هامش الاحتفالية، جرى تكريم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، المحافظ السابق، ومصطفى الصادق، أحمد رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة في دعم المدينة.

وعقب الاحتفال، تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معرض مخرجات الطلاب الذين تم تدريبهم بالمدينة، حيث أعرب عن سعادته بما شاهده من أعمال طلابية متميزة، مطالبا إدارة المدينة بضرورة تكثيف الدورات التدريبية وتوسيعها لتشمل كافة الطلاب بالجامعات المحيطة بالمدينة.

كما تفقد المعامل المركزية والأقسام العلمية بالمدينة، مشيدا بما تحتويه من أجهزة علمية، وأكد على أهمية التعاون مع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية والجامعات للاستفادة من خبرات الباحثين بالمدينة والتجهيزات العلمية المتاحة بها.

يذكر أن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية «SRTA-City» هي هيئة بحثية مصرية أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة، حيث افتتحت المدينة عام 2000، لربط الأبحاث العلمية بالمجتمع الصناعي على الصعيد المحلي والقومي، وتبلغ مساحتها 225 فدانًا، وتقع المدينة في برج العرب الجديدة بالإسكندرية، وتتألف المدينة من 12 معهدًا بحثيًّا ومركزًا تكنولوجيًّا، حيث تضم حاليًا معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، ومعهد المعلوماتية، ومعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، ومعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة والمنطقة الاستثمارية، ومعهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية، ومركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، ومركز تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية.