شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يغادر الأردن بعد مشاركته في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأردن عقب مشاركته في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، مختتما زيارة قصيرة استغرقت أقل من 24 ساعة.

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ومن المقرر أن يترأس «عبدالعال» الجلسات العامة لمجلس النواب التي تستأنف ظهر الأحد.

يذكر أن مشاركة «عبدالعال» في المؤتمر جاءت بناء على الدعوة التي وجهها رئيس الاتحاد البرلماني العربي لعقد المؤتمر الطارئ لرؤساء البرلمانات العربية تحت عنوان «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة»، وسط مشاركة عربية واسعة على مستوى رؤساء برلمانات؛ حيث شارك بالمؤتمر 17 رئيس برلمان عربي.

وألقي «عبدالعال» كلمة خلال المؤتمر تناول خلالها محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وبحث سبل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، انطلاقا من مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان المصري حكومة وشعبا.