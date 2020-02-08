شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تبدأ اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، إجراء المرحلة الأولى من الاختبارات الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ/2020م، حيث أعلنت الوزارة أن الاختبارات ستستمر على مدى يومي 8 و9 فبراير الجاري، وذلك للمتقدمين من محافظات الجمهورية، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد التي سيتم عقدها يوم 15 فبراير، وذلك لاختيار 270 مشرفًا من إجمالي 1115 متقدمًا.

وصرح أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه قد تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كل البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية، وذلك بمحافظتى (سوهاج – القاهرة).

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وأوضح عبدالموجود أن الاختبارات التحريرية ستعقد على مدى يومى السبت والأحد بمقر الجامعة الصينية بمحافظة القاهرة، ويضم اليوم الأول المتقدمين من محافظات البحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والدقهلية والمنيا والغربية وكفرالشيخ والقليوبية والمنوفية، بإجمالي 394 متقدمًا، على أن يشمل اليوم الثاني الأحد 9 فبراير الجاري الاختبارات للمتقدمين من محافظات السويس، دمياط، بني سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، الجمعيات المركزية، الجيزة بإجمالي 497 متقدمًا.

وأشار إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستعقد الاختبارات الخاصة باختيار الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات بها يوم السبت 15 فبراير الجارى وستضم المتقدمين من محافظات أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، بإجمالى 226 متقدمًا، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدنى وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة أن الاختبارات التحريرية ستتم «أون لاين» على برنامج الحاسب، وستتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري عدد (60) سؤالًا دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شؤون الحج.